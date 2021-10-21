21.10.2021 (08:45)

Ближний воздушный бой отработали экипажи армейской авиации ВВО в Хабаровском и Приморском краях

Экипажи армейской авиации Восточного военного округа отработали элементы ближнего воздушного боя в Хабаровском и Приморском краях.

По замыслу летно-тактического задания вертолёты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8амтш «Терминатор» были разделены на две авиагруппы, одна из групп выполняла роль условного противника.

Особенностью воздушного боя стало выполнение упражнений пилотами Ка-52 на малых дистанциях, на которых целесообразнее использовать только пушечное вооружение.

В связи с этим, вертолётам приходилось лететь близко друг к другу для ведения условного воздушного боя. Кроме того, пилоты использовали метод пилотирования с огибанием рельефа местности.

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