Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.10.2021 (08:45)

Ближний воздушный бой отработали экипажи армейской авиации ВВО в Хабаровском и Приморском краях

Экипажи армейской авиации Восточного военного округа отработали элементы ближнего воздушного боя в Хабаровском и Приморском краях.

По замыслу летно-тактического задания вертолёты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8амтш «Терминатор» были разделены на две авиагруппы, одна  из групп  выполняла  роль условного противника.

Особенностью воздушного боя стало выполнение упражнений  пилотами Ка-52  на малых дистанциях, на которых целесообразнее использовать только пушечное вооружение.

В связи с этим, вертолётам приходилось лететь  близко друг к другу для ведения условного воздушного боя. Кроме того, пилоты использовали метод пилотирования с огибанием рельефа местности.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Плановую ревакцинацию начали курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и военнослужащие ВВО в Приамурье
В Восточном военном округе завершена установка системы видеонаблюдения высокого разрешения для контроля боевой подготовки и повседневной деятельности войск
Представители командования общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Забайкальском крае, поздравили военнослужащих подразделений связи с профессиональным праздников
В Хабаровске в ходе этапа Всеармейских соревнований «Командирские старты» офицеры ВВО соревновались в стрельбе из ПМ

Метки:
Армейская авиация , Вертолеты , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false