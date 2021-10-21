21.10.2021 (08:30)

Объекты инфраструктуры первой очереди для нового десантно-штурмового полка в Крыму будут сданы до окончания текущего года

Объекты инфраструктуры для нового десантно-штурмового полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в Крыму будут сданы до конца текущего года.

Об этом доложил командующему Воздушно-десантными войсками генерал-полковнику Андрею Сердюкову, совершающему рабочую поездку в воинские части Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ, руководитель “СтавропольГрандСтрой” - генерального застройщика объектов формируемого в г. Феодосии десантно-штуромового полка Александр Дыдымов .

В ходе работы, командующий войсками осмотрел строящиеся объекты первой очереди, включающие в себя штаб полка, два солдатских общежития (на 300 человек каждая), столовую на 750 посадочных мест и 1500 обедов и КПП полка, а также площадку для первых шести тенто-мобильных устройств на 40 машино-мест каждая и строящийся контрольно-технический пункт.

“До конца года строительство объектов первой очереди будет завершено и личный состав нового полка прославленного соединения Воздушно-десантных войск въедет в новые жилые корпуса” - отметил в своем докладе командир Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ гвардии генерал-майор Андрей Суховецкий, - “До конца 2022 года в строй будут введены объекты инфраструктуры второй очереди, а это еще три солдатских общежития и полностью парковая зона. Также до 1 сентября 2022 года планируем сдать новый детский сад для детей военнослужащих полка” - подчеркнул командир дивизии.

В завершении своей работы в г. Феодосии, командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков выразил уверенность, что постройка всех объектов инфраструктуры полка будет завершена в определенные ранее сроки, что позволит своевременно и в отличных условиях разместить подразделения воинской части после ее формирования.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице