21.10.2021 (08:15)

Десантники из России и Египта провели тренировку с элементами тактической стрельбы на огневом городке в ходе совместного учения «Защитники Дружбы-2021»

В рамках проведения совместного тактического учения «Защитники дружбы-2021» десантники из России и Египта провели занятия по огневой подготовке, с использованием элементов тактической стрельбы, на полигоне парашютно-десантных войск вооруженных сил Арабской республики Египет под Каиром,

На развернутых учебных местах военнослужащие двух стран выполнили стрельбу по целям из стрелкового оружия. В рамках обмена опытом российские десантники и военнослужащие парашютно-десантных войск провели упражнения учебных стрельб, обменявшись образцами стрелкового оружия.

Десантники из Египта выполнили стрельбу из российских автоматов АК-12 по мишеням, расположенным на дистанции от 150 до 500 метров. В в свою очередь российские военнослужащие поразили цели из автомата АК-47.

Гранатометчики вели огонь из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7Д и РПГ-7 по бронетехнике условного противника на дистанциях от 250 до 400 метров.

В завершении занятия, на учебно-материальной базе военного городка египетских вооруженных сил, десантники блокировали и уничтожили условного противника в городском квартале.

В ходе выполнения учебно-боевой задачи военнослужащие использовали средства аэрозольного прикрытия. Группы заходили в городок уничтожая цели на различных дистанциях, в укрытиях и зданиях, используя приемы тактической стрельбы.

Всего от Воздушно-десантных войск России и парашютно-десантных войск вооруженных сил Арабской Республики Египет в учении «Защитники дружбы-2021», которое проходит в период с 17 по 29 октября текущего года, задействовано сводное подразделение общей численностью более 500 военнослужащих. а также самолеты военно-транспортной авиации Ил-76мд ВКС России и С-130 «Геркулес» ВВС Египта, с тяжёлыми военно-транспортными вертолётами «Чинук» египетской авиации.

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