21.10.2021 (08:00)

Плановую ревакцинацию начали курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и военнослужащие ВВО в Приамурье

Ревакцинацию от COVID-19 в плановом порядке проходят курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) и военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) в Амурской области и Еврейской автономии.

Ревакцинация проходит на базе медицинских пунктов соединений, воинских частей и медицинских учреждений округа. Она проводится только после осмотра, участника повторной вакцинации терапевтом и без наличия у него симптомов каких-либо заболеваний. К мероприятию привлечен тот личный состав, который получил полный курс вакцинации зимой и весной этого года, а также военнослужащие, переболевшие коронавирусом, но имеющие низкие показатели антител к инфекции.

В ходе ревакцинации военнослужащим вводятся два компонента препарата с промежутком в 21 день. В войсках округа повторно привито свыше 50 процентов военнослужащих Восточного военного округа. Мероприятие проводится для предупреждения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции в войска военного округа.

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