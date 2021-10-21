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21.10.2021 (07:45)

В Восточном военном округе завершена установка системы видеонаблюдения высокого разрешения для контроля боевой подготовки и повседневной деятельности войск

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, завершена установка нескольких сот камер видеонаблюдения высокого разрешения.

Видеокамеры установлены на полигонах, директрисах ведения огня боевой техникой, в парках боевых машин, на контрольно-пропускных пунктах, в казармах и общежитиях.

Видеоаппаратура позволяет офицерам штабов контролировать ход боевой подготовки, мероприятия повседневной деятельности войск, соблюдение распорядка дня в подразделениях и контролировать работы на объектах, требующих соблюдения мер пожарной безопасности.

Кроме того, благодаря высокому качеству передаваемого изображения, руководители занятий по боевой подготовке имеют возможность наблюдать поражение мишеней во время боевых стрельб на значительном удалении.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка , Полигон
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