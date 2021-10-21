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21.10.2021 (07:30)

Представители командования общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Забайкальском крае, поздравили военнослужащих подразделений связи с профессиональным праздников

20 октября 2021 г. военнослужащие подразделений связи  Восточного военного округа, дислоцированных на территории  Забайкальского края,  отметили  профессиональный праздник – День военного связиста и 102-ю годовщину образования войск связи Вооруженных Сил Российской Федерации.

Праздничная церемония прошла в Доме офицеров армии. На мероприятии временно исполняющий обязанности командующего общевойсковым объединением ВВО полковник Андрей Слободчиков вручил наиболее отличившимся военнослужащим ведомственные медали и грамоты. Также был зачитан приказ командования о присвоении очередных воинских званий и объявления благодарности личному составу подразделений связи.

Военные связисты ВВО являются высококвалифицированными специалистами, вносящими свой весомый вклад в развитие военной науки, теории и практики организации связи и автоматизированного управления войсками.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Праздники , Войска связи
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