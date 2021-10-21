21.10.2021 (07:30)

Представители командования общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Забайкальском крае, поздравили военнослужащих подразделений связи с профессиональным праздников

20 октября 2021 г. военнослужащие подразделений связи Восточного военного округа, дислоцированных на территории Забайкальского края, отметили профессиональный праздник – День военного связиста и 102-ю годовщину образования войск связи Вооруженных Сил Российской Федерации.

Праздничная церемония прошла в Доме офицеров армии. На мероприятии временно исполняющий обязанности командующего общевойсковым объединением ВВО полковник Андрей Слободчиков вручил наиболее отличившимся военнослужащим ведомственные медали и грамоты. Также был зачитан приказ командования о присвоении очередных воинских званий и объявления благодарности личному составу подразделений связи.

Военные связисты ВВО являются высококвалифицированными специалистами, вносящими свой весомый вклад в развитие военной науки, теории и практики организации связи и автоматизированного управления войсками.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице