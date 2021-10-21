21.10.2021 (07:15)

В Хабаровске в ходе этапа Всеармейских соревнований «Командирские старты» офицеры ВВО соревновались в стрельбе из ПМ

В Хабаровске в ходе второго дня этапа Всеармейских соревнований на первенство Восточного военного округа «Командирские старты» командиры соединений, полков и отдельных батальонов, военнослужащие женщины в стрелковом комплексе «Ратник» соревновались в меткости стрельбы из пистолета Макарова. В тот же день на стадионе имени Ленина состоялись соревнования по бегу на дистанции в 1, 2, 3 километра.

19 октября военнослужащие показали мастерство в плавании на дистанции 100, 200, 300 метров в закрытом плавательном бассейне ЦСКА (г. Хабаровск).

В финале этого мероприятия спланирована легкоатлетическая эстафета и церемония закрытия первенства ВВО, которая состоится 21 октября.

В соревнованиях «Командирские старты» принимают участие офицеры ВВО от воинских частей и соединений ВВО, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкалье, Приамурье, Хабаровском и Приморском краях, Сахалинской области. Всего более 150 человек.

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