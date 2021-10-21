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21.10.2021 (06:15)

Ведомственными наградами и обедом из национальных блюд поздравили личный состав соединения связи в Амурской области представители командования общевойсковой армии ВВО в «День военного связиста»

В честь Дня образования войск связи в соединении связи Амурского общевойскового объединения ВВО прошли торжественные мероприятия. На праздничном митинге в воинской части связи ВВО выступили командующий Амурским общевойсковым объединением ВВО генерал-майор Александр Санчик и начальник связи объединения полковник Геннадий Колесников. Они поздравили военнослужащих с их профессиональным праздником и вручили лучшим связистам соединения ведомственные медали и ценные подарки.

Для военнослужащих соединения, руководство организации, осуществляющей приготовление пищи в столовой объединения, устроили праздничный обед из блюд национальной белорусской кухни. Столы украсили горячие и холодные блюда, различные закуски и салаты. Обеденный зал столовой был оформлен в белорусском стиле.

Дни кухни различных национальностей в соединении проводятся периодически и очень положительно воспринимаются военнослужащими части. Они выражают свои пожелания руководству столовой, что в последующем учитывается при приготовлении блюд.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Праздники , Войска связи
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