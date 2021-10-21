21.10.2021 (05:00)

Российские миротворцы обеспечили за неделю безопасное перемещение более 200 транзитных автомобилей и около 1000 человек в Нагорный Карабах и обратно



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Работа наблюдательного поста на линии разграничения в Нагорном Карабахе

Военнослужащие российского миротворческого контингента на всех

27-ми наблюдательных постах продолжают круглосуточно обеспечивать безопасный въезд и выезд автомобильного транспорта и людей в Нагорный Карабах.

За текущую неделю через Лачинский коридор в сторону Нагорного Карабаха и обратно российские миротворцы обеспечили безопасное перемещение более 200 единиц транзитного автотранспорта и около 1 тыс. человек.

«Личным составом наблюдательного поста круглосуточно ведется контроль за соблюдением режима прекращения огня в зоне своей ответственности. Военнослужащие обеспечивают безопасное прохождение транзитного автотранспортного средства через контрольно-пропускной пункт. Также в целях предотвращения возможных провокаций осмотру подлежат все автотранспортные средства, а при необходимости проводится их досмотр, которые перемещаются в обе стороны. Также в установленные дни через пост проезжают автомобильные колонны со строительным материалом в сопровождении подразделений военной полиции миротворческого контингента России», - сказал представитель российского миротворческого контингента Евгений Мишин.

Все наблюдательные посты для контроля текущей обстановки оборудованы современными уличными купольными камерами видеонаблюдения.

В ходе несения службы российские военнослужащие миротворческого контингента экипированы в костюмы «Ратник». Наблюдательные посты оборудованы современными светодиодными прожекторами и источниками бесперебойного электропитания.

Двадцать семь наблюдательных постов миротворческих сил России расположены в Лачинском коридоре и вдоль всей линии разграничения в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы обеспечивают круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.



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