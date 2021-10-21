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21.10.2021 (05:15)

Военнослужащие соединения ВТА провели учебные стрельбы с личным составом

В Тверском соединении военно-транспортной авиации прошли учебно-тренировочные стрельбы с личным составом из пистолета Макарова.

Перед началом занятия руководитель стрельб провел инструктаж, обращая особое внимание на технику безопасности при обращении с оружием. Также военнослужащие поэтапно отработали снаряжение магазина, изготовку к бою и смену огневой позиции.

При выполнении учебных стрельб военнослужащим предстояло поразить мишень с расстояния 25 метров тремя выстрелами.

Занятия были организованы согласно требованиям курса стрельб из стрелкового оружия, с обеспечением безопасности и сохранности оружия и боеприпасов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-транспортная авиация , Специальная подготовка , Воздушно-космические силы (ВКС)
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