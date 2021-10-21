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21.10.2021 (02:30)

Военнослужащие дальней авиации сдают контрольные зачеты по РХБЗ защите

В Саратовской области на базе авиационного соединения дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) в рамках сдачи контрольных зачётов за летний период обучения 2021 года прошла комплексная сдача действий личного состава в условиях применения условным противником оружия массового поражения.

В ходе выполнения поставленной задачи основное внимание было уделено отработке нормативов 1, 3А, 3Б по радиационной, химической и биологической (РХБ) защите военнослужащими всех категорий.

«Подобные тренировки позволяют личному составу наглядно разобрать все элементы подготовки, указать на наиболее часто совершаемые ошибки и отточить мастерство выполнения каждого элемента», - сообщил временно исполняющий обязанности командира соединения гвардии полковник Трофим Капша

Тренировки выполняются регулярно согласно плану боевой подготовки. Все военнослужащие принимавшие участие в учебных занятиях, показали хороший результат благодаря систематическим занятиям.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Войска РХБ защиты , Воздушно-космические силы (ВКС) , Дальняя авиация
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