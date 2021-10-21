Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.10.2021 (00:30)

В Амурской области проведены плановые полёты Ту-95мс с дозаправкой в воздухе

В авиационном полку командования дальней авиации, дислоцированном в Амурской области, состоялись плановые полёты стратегических ракетоносцев Ту-95мс.

Экипажи отработали, в том числе, дозаправку топливом в воздухе, которая проходила на высоте свыше 6000 метров на скорости более 550 километров в час. Расстояние между самолетом-заправщиком и стратегическим ракетоносцем составляло менее 20 метров.

Полетные задания выполнены как в светлое, так и в темное время суток.

Общая продолжительность полетов экипажей составила более 25 часов.

Дозаправка топливом в воздухе является одним из наиболее сложных элементов летной подготовки, при этом позволяет значительно увеличить боевой радиус действия и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования.

Командиром авиационного полка полковником Дмитрием Егоровым отмечены слаженные действия экипажей при выполнении данных полетных заданий.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Геленджике наградили победителей и призёров чемпионата ВС РФ по спортивному ориентированию
В Доме офицеров 15 армии ВКС состоялся лейтенантский бал
На Южном Урале в рамках сдачи контрольной проверки по боевой подготовке за 2021 учебный год экипажи Су-34 и Су-24 отработают дозаправку топливом в воздухе
В Нижегородской области танкисты ЗВО уничтожили группу беспилотников условного противника

Метки:
Дальняя авиация , Самолеты , Боевая подготовка , Воздушно-космические силы (ВКС)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false