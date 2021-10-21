21.10.2021 (00:30)

В Амурской области проведены плановые полёты Ту-95мс с дозаправкой в воздухе

В авиационном полку командования дальней авиации, дислоцированном в Амурской области, состоялись плановые полёты стратегических ракетоносцев Ту-95мс.

Экипажи отработали, в том числе, дозаправку топливом в воздухе, которая проходила на высоте свыше 6000 метров на скорости более 550 километров в час. Расстояние между самолетом-заправщиком и стратегическим ракетоносцем составляло менее 20 метров.

Полетные задания выполнены как в светлое, так и в темное время суток.

Общая продолжительность полетов экипажей составила более 25 часов.

Дозаправка топливом в воздухе является одним из наиболее сложных элементов летной подготовки, при этом позволяет значительно увеличить боевой радиус действия и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования.

Командиром авиационного полка полковником Дмитрием Егоровым отмечены слаженные действия экипажей при выполнении данных полетных заданий.

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