20.10.2021 (23:45)

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара Иван Шаволин покорил первенство мира по самбо

В Салониках (Греция) завершилось Первенство мира по самбо среди юношей и девушек 16-18 лет (2003-2005 г.р.), юниоров и юниорок 18-20 лет (2001-2003 г.р.). В соревнованиях приняли участие представители 27 стран мира, в том числе из России, Узбекистана, Украины, Казахстана, Армения, Израиль, Греция, Румыния, Беларусь, Болгария, Республики Молдова, Азербайджана, Марокко, США, Сербии, Литвы и др.

В весовой категории до 98 кг в составе сборной России золотую медаль Первенства завоевал рядовой спортроты ЦСКА г. Самара из Новокузнецка Иван Шаволин. Армеец провёл 4 победоносные встречи с соперниками из Грузии, Молдовы, Литвы и Армении. Поединок со спортсменом из Молдовы выиграл с явным преимуществом – 10:0. В финале с борцом из Армении одержал победу со сетом 3:1.

Добавим, что по итогам Первенства мира в Греции у российских самбистов 27 медалей (16 золотых, 8серебряных, 2 бронзовых) и, как результат – первое место в командном зачете.

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