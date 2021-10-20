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20.10.2021 (23:30)

В Кемеровском отделении ДОСААФ России прошли учебно-методические сборы с руксоставом образовательных организаций области

В Кемеровском региональном отделении ДОСААФ России прошли однодневные учебно-методические сборы с руководящим составом образовательных организаций области.

На совещании были рассмотрены итоги учебного года по ВУС и планы на новый период обучения.  С докладами выступили председатель регионального отделения ДОСААФ России В. П. Шемоханов и представитель областного военкомата Т.Б.Борисова.

Участники сборов также затронули вопросы деятельности по военно-патриотическому воспитанию молодежи и привлечению её в ряды ДОСААФ.

Итогом дня стали учебно-методические занятия с присутствующими руководителями образовательных организаций, специалистами регионального отделения на темы: «Организация образовательной деятельности и методическое обеспечение профессионального обучения водителей», «Способы увеличения объема подготовки граждан по СМТП», «Техническое обеспечение учебного процесса».

Для бухгалтеров была организована видеоконференция с казначейством Кемеровской области, в ходе которой прошло изучение порядка работы в ГИИС «Электронный бюджет».

По завершению методических сборов руководитель Кемеровского регионального отделения ДОСААФ России вручил Почетные грамоты руководителям трех автошкол, выполнившим годовое задание по подготовке граждан по ВУС до 1 октября 2021 года.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ДОСААФ , Военно-патриотическое воспитание
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