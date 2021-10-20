20.10.2021 (23:00)

В Геленджике наградили победителей и призёров чемпионата ВС РФ по спортивному ориентированию

В Геленджике прошло торжественное награждение победителей и призёров чемпионата Вооружённых сил Российской Федерации по спортивному ориентированию. Соревнования проходили в личном и командном зачёте в лесном массиве вблизи с. Адербиевка. Участниками турнира стали 109 спортсменов (90 мужчин и 19 женщин), представляющие 9 команд.

В первый день чемпионата ВС РФ соревнования проходили в дисциплине средняя дистанция «midl». Длина дистанции для мужчин – 4,7 км, для женщин – 2,8 км.

В личном зачёте среди мужчин победителем стал рядовой Алексей Яганов. Второй и третий результаты показали младший сержант Сергей Добрынин и младший сержант Андрей Козырев.

В личном зачёте среди женщин первое место завоевала рядовой Екатерина Никитина. Второй на финише была младший сержант Екатерина Костина, третьей – рядовой Анастасия Кравченко.

В командном зачёте у мужчин места распределились следующим образом: 1 место – ВДВ, 2 место – ЗВО, 3 место – ВВО.

Среди женщин лучшей стала команда ЮВО, 2 и 3 места у ЦВО.

Во второй день участникам нужно было преодолеть длинную дистанцию «long». Её длина составляла 6,9 км для мужчин и 4,5 км для женщин.

В личном первенстве среди мужчин лучшим стал младший сержант Андрей Козырев. Вторым вновь финишировал младший сержант Сергей Добрынин, третьим – ефрейтор Михаил Кулешов.

В личном зачёте среди женщин первое место и в этот раз заняла рядовой Екатерина Никитина. Второй стала рядовой Евгения Боровкова, третьей – курсант Елена Карпейкина.

В командном зачёте среди мужчин первое и второе места заняли спортсмены ЦВО, третье – ВДВ. А среди женщин первенствовали спортсменки ВДВ, вторыми стали представительницы ЗВО, третьими – ВКС.

В третий день соревнований спортсмены участвовали в эстафете по три человека.

Среди мужчин первыми на финише были представители ВДВ (младший сержант Дмитрий Патрин, сержант Иван Кучменко, ефрейтор Михаил Кулешов). Второе место заняла команда ЦВО (рядовой Антон Сорокин, младший сержант Андрей Козырев, младший сержант Сергей Добрынин). Третий результат у спортсменов ЗВО (ефрейтор Евгений Годлевский, младший сержант Кирилл Комаров, рядовой Игорь Попов).

В смешанном зачёте «золото» выиграли представители ВВО (рядовой Анастасия Кравченко, старший прапорщик Василий Глухарев, старший сержант Сергей Гурин). На второй позиции этот этап завершила команда ЗВО (рядовой Евгения Боровкова, младший сержант Александр Щербаков, младший сержант Владислав Малышев), на третьей – ЦВО (рядовой Марьяна Вирясова, старший сержант Алексей Минкин, рядовой Вадим Огородников).

В зачёте по сумме времени трёх команд в этой дисциплине выиграла команда ЗВО, вторыми стали представители ЦВО, третьими – ВДВ.

По результатам трёх дней соревнований в общекомандном зачёте победителем стала команда ЗВО, «серебро» взяла команда ВДВ, «бронза» досталась команде ЦВО.

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