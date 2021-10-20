20.10.2021 (22:30)

В Центральном военно-морском музее торжественно открылась выставка, посвященная 200-летию начала Греческой войны за независимость

Под звуки государственных гимнов Российской Федерации и Греческой Республики в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого торжественно открылась выставка «Наваринское сражение. 200 лет начала Греческой войны за независимость».

В церемонии открытия выставки приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Греческой Республики в Российской Федерации г-жа Екатерини Нассика, представители Генерального консульства Греческой Республики и других дипломатических миссий, аккредитованных в Санкт-Петербурге, первый заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Сергей Марков, руководство и сотрудники Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого.

Заместитель директора ЦВММ Александр Чернавский, обращаясь к участникам и гостям церемонии, выразил благодарность греческой стороне за помощь в организации выставки и отметил, что в ее экспозиции представлены уникальные предметы из собрания музея, которые позволяют языком документов и моделей кораблей, произведений изобразительного искусства, оружия и формы одежды визуализировать события двухсотлетней давности.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Греческой Республики в Российской Федерации г-жа Екатерини Нассика поздравила присутствующих с открытием новой выставки, особо подчеркнув, что она начинает работу именно 20 октября, когда в 1827 году объединенный флот великих держав – Англии, Франции и России одержал судьбоносную для Греции победу в Наваринском сражении, открывая дорогу для создания современного греческого государства.

Отдавая дань памяти российских морякам, погибшим в Наваринском сражении, которое является для Греции событием особой важности, госпожа Чрезвычайный и Полномочный Посол Греческой Республики в Российской Федерации сказала, что многовековая глубина греческо-российской дружбы и многолетнее взаимодействие государств пополняется сегодня новыми перспективами сотрудничества.

О сотрудничестве обеих стран, которое зародилось два века назад, когда не только власти России, а сам ее народ горячо откликнулся на греческие события, показав, что такое готовый прийти на помощь братский народ, сказал на церемонии первый заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Сергей Марков, отметив, что сегодняшнее событие - одно из тех, которое объединяет представителей двух государств на благие дела.

Право открыть выставку, перерезав традиционную красную ленточку было предоставлено Чрезвычайному и Полномочному Посолу Греческой Республики в Российской Федерации г-же Екатерини Нассика, первому заместителю председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Сергею Маркову и заместителю директора ЦВММ Александру Чернавскому, которые, выполнив почетную миссию, пригласили гостей церемонии к осмотру экспозиции, авторскую экскурсию по которой провел куратор выставки, научный сотрудник ЦВММ Александр Странковский.

Проникнуться атмосферой событий двухсотлетней давности гостям выставки помогли размещенные в ее экспозиции модели 74-пушечных кораблей «Азов», «Александр Невский» и «Иезекииль», закладная доска 44-пушечного фрегата «Константин», который отличился в Наваринском сражении. Привлекут внимание и зрительные трубы, принадлежавшие командиру флагманского корабля «Азов» М.П. Лазареву.

Зримо представить все перипетии Наваринского сражения в изложении Александра Странковского первым посетителям выставки помогли многочисленные рисунки, гравюры и живописные полотна таких мастеров, как И. Айвазовский, С. Шифляр, Р. Брандард, Л. Блинов, И Жазе, А Плюшар, А. Майер и других. Дополнили общую картину уникальные документы двухвековой давности, за предоставление которых на выставку Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого благодарит Российский государственный архив Военно-Морского Флота и его директора В. Г. Смирнова.

Разгром турецко-египетского флота способствовал победе России в будущей Русско-турецкой войне 1828–1829 годов и национально-освободительной борьбе греческого народа.

Надеемся, что выставка позволит посетителям глубже понять специфику сражения и разобраться в развитии событий в этот исторический период в Средиземноморье.

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