20.10.2021 (22:15)

Во Владикавказе прошло выездное заседание постоянной комиссии Совета при Президенте РФ по делам казачества по взаимодействию Минобороны России и войсковых казачьих обществ

20 октября в городе Владикавказе под руководством заместителя начальника ГОМУ ГШ ВС РФ генерал-майора С.П.Побирохина прошло выездное заседание, на котором были подведены итоги деятельности казачьих обществ, определены перспективы дальнейшей работы.

Как один из прогрессивных моментов генерал-майор Сергей Побирохин отметил, что за год функционирования Всероссийского казачьего общества была сформирована система управления войсковыми казачьими обществами. Выстроена вертикаль, которая адаптирована к аналогичной в Министерстве обороны. Таким же образом рекомендовано построить работу Союзу Казаков-Воинов России и Зарубежья.

«В этом году численность выданных удостоверений составляет около 30 тысяч», - подчеркнул Сергей Побирохин, - «Важно, в первую очередь, атаманам организовать выдачу удостоверений молодым казакам и обязательно в торжественной обстановке, чтобы вручение удостоверения было значимым для юноши и запомнилось на всю жизнь».

Особое внимание было уделено порядку привлечения членов войсковых казачьих обществ к прохождению военной службы и разработанному новому положению.

Помимо этого, ключевым вопросом повестки дня стала автоматизация процесса учета казаков во взаимодействии с военными комиссариатами.

«Войсковым казачьим обществам необходимо проработать вопрос с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации о порядке подключения», - подчеркнул Сергей Побирохин.

Подводя итоги деятельности, генерал-майор Сергей Побирохин отметил в лучшую сторону в организации призыва таких правлений войсковых казачьих обществ, как Всевеликого войска Донского - от них было призвано 349 казаков. От Кубанского казачьего войска призвано 333 казака. В числе лидеров и Центральное казачье войско - от них было призвано 206 казаков.

Сергей Петрович отметил методически грамотную построенную призывную работу атамана Волжского войскового казачьего общества. «Осенью прошлого года 30 волжских казаков было призвано в бригаду управления общевойсковой армии Центрального военного округа, а весной этого года уже 63 казака поступили на ее укомплектование».

«Некоторые решили связать свою жизнь с военной службой на профессиональной основе и заключили с командиром бригады контракты»,- подчеркнул он, - «Батальон связи транспортной сети бригады сегодня укомплектован на 70% казаками”.

Более того, в интересах Терского войскового казачьего в Перечень казачьих воинских частей включен дислоцированный во Владикавказе 429-й мотострелковый полк.

Сергей Побирохин рекомендовал атаманам взять на вооружение опыт Волжских казаков по комплектованию бригады управления общевойсковой армии Центрального военного округа.

«Казаки должны стать не гостями в этих воинских частях, а членами воинского коллектива, поскольку комплектование их казачьей молодежью осуществляем уже этой осенью», - высказал своё мнение генерал-майор Сергей Побирохин.

Стоит отметить, что на основании именных списков казаков, представленных правлениями войсковых казачьих обществ, весной 2021 года было призвано и направлено для прохождения военной службы более 1 тыс. казаков. Этой осенью спланирован призыв около 600 казаков.

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