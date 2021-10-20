20.10.2021 (21:45)

Мотогонщики встретились под флагом ДОСААФ

Третий год мотогонщики собираются в Михайловке под флагом оборонной организации. В этот раз география участников была представлена не только муниципалитетами Волгоградской области, но и представителями республики Калмыкия, Воронежской области.

Лично-командные соревнования проходили по нескольким возрастным категориям – от 8 до 45 лет и старше, на мотоциклах в классах 65, 85, 125, 250 куб. сантиметров, «OPEN» и «Ветераны».

В командном зачете выступали спортсмены, имеющие принадлежность к своему клубу по одному спортсмену в каждом классе мотоциклов.

Победителями открытого Кубка ДОСААФ России по мотоциклетному спорту «МОТОКРОСС» в личном первенстве стали: в классе 65 кб/см – Арсений Арьков (Волгоград); в классе 85 кб/см – Елисей Курдюков (Элиста); в классе 125 кб/см – Никита Крючков (Борисоглебск); в классе 250 кб/см – Артем Кандыба (Волгоград); в классе «OPEN» – Дмитрий Репников (Волгоград); в классе «Ветераны» – Сергей Евдокимов (Волгоград).

В командном зачете первое место завоевала команда ПО ДОСААФ России «Мотор Парк» (Волгоград), второе - команда РО ДОСААФ России Воронежской области (Воронеж), а третье - команда ПОУ «Городищенский УСТК ДОСААФ России» (Городище Волгоградской обл.).

Спортивный праздник украсила концертная программа и выставочные площадки ДОСААФ России и партнёров соревнований.

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