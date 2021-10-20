20.10.2021 (21:30)

В Санкт-Петербурге членами комиссии CISM дана оценка готовности к проведению III Всемирных кадетских игр 2022 года

В период с 19 по 21 октября делегация Международного совета военного спорта (CISM) в рамках оценочного визита по подготовке к проведению III Всемирных кадетских игр 2022 года в Санкт-Петербурге посетила филиал ЦСКА, Военный институт физической культуры, Муниципальный легкоатлетический стадион «Приморец» и Военную академию связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного.

В состав международной делегации вошли руководитель проекта Всемирных кадетских игр полковник Джозеф Бакари (Танзания), президент спортивного комитета CISM по лыжным видам спорта подполковник Жур Велепек (Словения), президент спортивного комитета CISM по стрельбе подполковник Мухамед Надеем (Пакистан), начальник кабинета президента CISM майор Делфин Виар, руководитель проекта игр прапорщик Кристоф Хорта (Франция), президент спортивного комитета CISM по легкой атлетике прапорщик Маньяни Маргерита (Италия). Возглавил делегацию президент Международного совета военного спорта полковник Эрве Пиччирилло (Франция).

Основной площадкой III Всемирных кадетских игр станет Военный институт физической культуры. Также соревнования будут проходить на спортивных объектах Центрального спортивного клуба Армии, расположенных в Санкт-Петербурге.

В программу игр включены соревнования по семи видам спорта: международному военному пятиборью, легкой атлетике, спортивному ориентированию, стрельбе, волейболу, плаванию и летнему биатлону (кроссовые дисциплины).

На итоговом совещании, проведенном в Военном институте физической культуры, президентом CISM была дана высокая оценка готовности всех объектов к проведению соревнований. Он также выразил уверенность в достойном проведении запланированных игр на территории Российской Федерации.

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