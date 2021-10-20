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20.10.2021 (21:15)

Армейский воспитанник стал призером турнира по бадминтону в Великом Новгороде

В Великом Новгороде завершились соревнования Всероссийского юношеского турнира по бадминтону имени Александра Невского.

Всего на турнире выступили более 100 спортсменов из 20 городов России.

В соревнованиях приняли участие двое воспитанников спортивной школы (комплексной, г.Одинцово), которые тренируются под руководством тренера О. М.  Власовой.

Наиболее успешно в соревнованиях выступил Алексей Докудаев. Вместе с Михаилом Песьяковым из Архангельска армеец занял 3 место в мужском парном разряде.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт
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