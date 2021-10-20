20.10.2021 (21:00)

Повара Михайловской военной артиллерийской академии устроили кулинарный праздник для курсантов

В Международный день повара и кулинара поварской состав Михайловской военной артиллерийской академии для курсантов академии подготовили особенное меню.

В этот день в рацион питания вошли блюда русской национальной кухни, в том числе: рассольник, щи из квашеной капусты по-русски, драники со сметаной, буженина – всего более 20 блюд.

Начальник Михайловской военной артиллерийской академии отметил качество приготовленных блюд и профессионализм поварского состава. Ежедневно силами персонала поваров обеспечивается качественным питанием более 2000 военнослужащих академии.

В академии ежемесячно проводятся дни национальных кухонь, что способствует развитию кругозора курсантов и привносит разнообразие в их привычный рацион.

В знак благодарности, ансамбль Михайловской военной артиллерийской академии подготовили творческий номер для поваров, а начальник академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев наградил грамотами? поваров и сотрудников столовой.

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