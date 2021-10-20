20.10.2021 (21:00)
Повара Михайловской военной артиллерийской академии устроили кулинарный праздник для курсантов
В Международный день повара и кулинара поварской состав Михайловской военной артиллерийской академии для курсантов академии подготовили особенное меню.
В этот день в рацион питания вошли блюда русской национальной кухни, в том числе: рассольник, щи из квашеной капусты по-русски, драники со сметаной, буженина – всего более 20 блюд.
Начальник Михайловской военной артиллерийской академии отметил качество приготовленных блюд и профессионализм поварского состава. Ежедневно силами персонала поваров обеспечивается качественным питанием более 2000 военнослужащих академии.
В академии ежемесячно проводятся дни национальных кухонь, что способствует развитию кругозора курсантов и привносит разнообразие в их привычный рацион.
В знак благодарности, ансамбль Михайловской военной артиллерийской академии подготовили творческий номер для поваров, а начальник академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев наградил грамотами? поваров и сотрудников столовой.