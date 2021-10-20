20.10.2021 (20:30)

В Татарстане состоялась первая отправка новобранцев в войска в рамках осеннего призыва 2021 года

Военный комиссариат Республики Татарстан 20 октября 2021 года приступил к отправкам первых команд в воинские части Вооружённых Сил России. Сегодня к месту службы в Сухопутных войсках были направлены около 100 человек. Отправка молодого пополнения проходила со строгим соблюдением комплекса противоэпидемиологических мероприятий.

Всего в осенний призыв более 3000 призывников из Республики Татарстан будут направлены для прохождения военной службы в воинские части от Калининграда до Камчатки. Из них более трети в подшефные подразделения.

Также сегодня, в связи с началом осеннего призыва, в республике начались занятия с молодыми людьми и их родителями под названием «Школа правовых знаний». Такие занятия в Татарстане проводятся уже десять лет совместно с уполномоченным по правам человека в республике. Цель – правовое просвещение призывников и их родителей по вопросам призыва, а также контроль и профилактика нарушения прав. Сегодня военный комиссар Республики Татарстан Сергей Погодин и Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская провели его в городе Мензелинске.

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