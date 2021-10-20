Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.10.2021 (20:30)

В Татарстане состоялась первая отправка новобранцев в войска в рамках осеннего призыва 2021 года

Военный комиссариат Республики Татарстан 20 октября 2021 года приступил к отправкам первых команд в воинские части Вооружённых Сил России. Сегодня к месту службы в Сухопутных войсках были направлены около 100 человек. Отправка молодого пополнения проходила со строгим соблюдением комплекса противоэпидемиологических мероприятий.

Всего в осенний призыв более 3000 призывников из Республики Татарстан будут направлены для прохождения военной службы в воинские части от Калининграда до Камчатки. Из них более трети в подшефные подразделения.

Также сегодня, в связи с началом осеннего призыва, в республике начались занятия с молодыми людьми и их родителями под названием «Школа правовых знаний». Такие занятия в Татарстане проводятся уже десять лет совместно с уполномоченным по правам человека в республике. Цель – правовое просвещение призывников и их родителей по вопросам призыва, а также контроль и профилактика нарушения прав. Сегодня военный комиссар Республики Татарстан Сергей Погодин и Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская провели его в городе Мензелинске.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
На Южном Урале в рамках сдачи контрольной проверки по боевой подготовке за 2021 учебный год экипажи Су-34 и Су-24 отработают дозаправку топливом в воздухе
Военные повара ЦВО провели мастер-класс по приготовлению нестандартных блюд в Международный день повара
Военный комиссариат Мордовии направил в войска первую команду новобранцев в ходе осеннего призыва 2021 года
Спецучение по организации системы управления провели военные связисты в канун своего профессионального праздника

Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false