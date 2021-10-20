20.10.2021 (20:15)

На базе ДОСААФ Томской области будут готовить будущих звезд гимнастики

При региональном отделении ДОСААФ России Томской области начала работу школа гимнастики. В церемонии торжественного открытия гимнастической школы участвовал начальник Департамента молодежной политики, физической культуры и спорта Томской области М.В. Максимов. Он дал высокую оценку проделанной работе по подготовке спортивных залов и подбору тренерского состава.

Председатель регионального отделения ДОСААФ Томской области В.В.Черкашин проинформировал руководителя Департамента, представителей Администрации области и Федерации спортивной гимнастики о перспективах работы и развития спортивных клубов и секций в образовательных организациях ДОСААФ России Томской области.

Обучение юных спортсменов будет проходить по группам: 1-я группа - дети от 1,5 до 3 лет (развивающая гимнастика), 2-я группа - от 3 до 5 лет (общая и специальная физическая подготовка), 3-я группа - воспитанники от 6 лет (спортивная гимнастика, акробатика, чирлидинг, развивающая гимнастика среднего уровня), 4-я группа - юные спортсмены от 10 лет и старше (спортивная гимнастика, акробатика, паркур). В 5-ю возрастную группу вошли взрослые от 18 лет и старше (гимнастика, акробатика).

Школа входит в Федерацию спортивной гимнастики Томской области. Ежедневно здесь будут заниматься более 100 человек.

Гимнастика - это перспективное спортивное направление, которое позволяет на начальном этапе подготовки к поступлению в специализированные образовательные учреждения отобрать наиболее подготовленных и подающих надежды детей начиная с трехлетнего возраста.

Взрослым, которые по различным причинам не смогли профессионально заниматься спортом, эти занятия помогают не только самореализоваться, но и укрепить здоровье.

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