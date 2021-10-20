Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.10.2021 (06:00)

Российская группа инспекторов планирует провести посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Сербии

По заявлению начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова в рамках реализации венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Сербии.

Посещение по оценке будет проводиться 20 октября 2021 г. в течение одного дня.

Такие посещения по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.

В ходе посещения по оценке инспекторы посетят военный объект Сербии в месте его обычного расположения мирного времени, на брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Великобритании
Российская группа инспекторов посетит военный объект на территории Кипра для его оценки
Российская группа инспекторов посетит военный объект на территории Литвы для его оценки

Метки:
Управление Минобороны России по контролю за выполнением договоров (Национальный центр по уменьшению ядерной опасности)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false