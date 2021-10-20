20.10.2021 (19:45)

В Военном институте (инженерно-техническом) ВА МТО проведено занятия по вождению автомобилей

В соответствии с учебным планом образовательного процесса на 2021-2022 учебный год с курсантами Военного института (инженерно-технического) Военной академии материально-технического обеспечения проведены занятия по вождению автомобильной техники.

На УТК «Автодром» базы обеспечения учебного процесса в поселке Приветнинское Выборгского района курсанты отработали первоначальные навыки вождения автомобилей КамАЗ-43501 и УАЗ-3163 «Патриот».

При проведении практических занятий курсанты изучили вопросы подготовки машин к выходу из парка, начала движения с места, разгона, остановки, движения по коридорам различной ширины передним и задним ходом, разворот в ограниченном пространстве, движение по «змейке», повороты на 90 градусов, параллельной парковки задним ходом, постановки автомобиля в «бокс» задним ходом, остановки и начала движения на подъеме.

Также были отработаны нормативы по установке аккумуляторных батарей на автомобиль КамАЗ, пуска двигателя с применением предпускового подогревателя, промывки топливного фильтра грубой очистки, замены колеса, подготовки машины к движению в начале рабочего дня.

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