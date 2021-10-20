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20.10.2021 (19:30)

Профильные смены ДОСААФ для юных патриотов Сибири

В Новосибирской области прошла городская профильная смена «Слёт юнармейских отрядов» для подростков 11-17 лет. Она была организована региональным отделением ДОСААФ.

Для ребят была организована насыщенная программа. Ежедневно учебные взвода посещали по шесть учебных часов образовательного модуля смены.

Для юнармейцев проводились занятия по военно-полевой медицине, связи, пожарной и горной подготовкам. Ребята учились стрельбе из лазерного оружия, метанию учебных гранат и ножей. Своеобразным экзаменом стала итоговая военно-тактическая игра.

В летний период региональное отделение оборонной организации организовало и провело три областных профильных смены для юнармейцев и курсантов военно-патриотических клубов Новосибирской области. Каждая длилась 12 дней и в общей сложности в них приняло участие 360 мальчишек и девчонок. Пятилетию движения Юнармия была посвящена смена «Юнармеец». Еще две носили название «Опыт ветеранов ВДВ – будущим защитникам Отечества» и «Юный десантник».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-патриотическое воспитание , Юнармия , ДОСААФ
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