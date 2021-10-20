20.10.2021 (19:15)

В Доме офицеров 15 армии ВКС состоялся лейтенантский бал

В подмосковном г. Краснознаменске в Доме офицеров 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения состоялся лейтенантский бал, в котором приняли участие выпускники высших военно-учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации 2021 года.

В ходе торжественного мероприятия молодые лейтенанты выступили с музыкальными и вокальным номерами, показав высокий уровень творческого развития выпускников военных вузов. «Живой звук» во время выступлений офицеров обеспечивал оркестр Главного испытательного космического центра им. Г.С. Титова.

«Уверен, что с таким же задором, с таким талантом будут выполнены все поставленные боевые задачи!» – отметил начальник Главного испытательно космического центра генерал-майор Сергей Марчук.

22 молодых лейтенанта, прибывшие для прохождения военной службы в воинские части Космических войск ВКС Краснознаменского гарнизона, прошли входной контроль и сдали зачеты на допуск

к самостоятельному несению боевого дежурства.

Всего в 2021 году в воинские части 15 армии ВКС прибыло более 500 молодых лейтенантов.

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