20.10.2021 (19:00)

Специалисты военного госпиталя ЗВО дополнительно развернули 25 коек для гражданских пациентов в Воронеже

В военном госпитале в Воронеже дополнительно развернуто 25 коек для оказания помощи гражданским пациентам. Такое решение было принято командующим войсками Западного военного округа генерал-полковником Александром Журавлевым после соответствующего обращения губернатора Воронежской области Александра Гусева.

Военные медики ЗВО в кратчайшие сроки дооборудовали помещения необходимыми техническими и медицинскими средствами, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких.

Специалисты военно-медицинской службы ЗВО продолжают вакцинировать и ревакцинировать военнослужащих и гражданских специалистов, а также членов их семей, что исключает рост числа заболеваний.

Ревакцинацию проходят военнослужащие и члены их семей, завершившие полный курс профилактического лечения в середине марта 2021 года. Перед введением вакцины с военнослужащими и их семьями провели беседы о воздействии отечественного препарата «Спутник V» на организм. По истечению 3-х недель и проверки состояния здоровья пациентам был введён второй компонент препарата.

Также для членов семей военнослужащих военные медики организовали процедуру выпуска QR-кодов, что позволяет им в безопасной форме использовать систему ограничения для посещения общественных мест, театров, кинозалов, выставок, кафе и спортивных залов.

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