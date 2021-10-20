20.10.2021 (18:45)
Около четырех тонн кислорода предал ЗВО для гражданских медицинских учреждений
В связи с ухудшением эпидемической обстановки в ряде регионов Северо-Запада России Западный военный округ оказывает помощь в обеспечении жидким кислородом нуждающихся пациентов гражданских больниц.
За счет производственных возможностей Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа в больницы Тверской и Воронежской областей передано около 4-х тонн жидкого кислорода.
Помощь регионам оказывается по указанию Министра обороны Российской Федерации после обращений ряда глав регионов.
Военные аэродромы оснащены автомобильными кислорододобывающими станциями, предназначенными для получения в полевых условиях из атмосферного воздуха жидкого и газообразного кислорода медицинского качества.
Данный кислород используется в бортовых системах авиационных комплексов в кислородной системе воздушного судна, предназначенной для обеспечения нормальной жизнедеятельности экипажа, в том числе при выполнении высотных полетов и катапультировании.
Обеспечение кислородом медицинских организаций гражданского здравоохранения проводится без ущерба боеготовности авиационных соединений и воинских частей ЗВО.