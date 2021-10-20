20.10.2021 (18:30)

Курсант филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» выиграл Кубок Европы по судомодельному спорту

Курсант 2-го курса факультета высшего образования филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде Юрий Перевалов завоевал первое место на Кубке Европы по судомодельному спорту «NAVIGA–2021» в классе «F2–B».

Спортивные состязания по судомодельному спорту «NAVIGA–2021» в классе радиоуправляемых моделей группы M, NS, S на открытой воде, проводились в течение трех дней в Калининграде.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Хорватии, Италии, Польши, Чехии, Румынии, Болгарии, Швеции, а также Украины, Белоруссии и других стран ближнего зарубежья.

После стендовой оценки моделей соревнования среди радиоуправляемых точных копий реальных кораблей, судов и прототипов спортсмены демонстрировали ходовые качества своих моделей в акватории Нижнего озера Калининграда.

Кандидат в мастера спорта России по судомодельному спорту курсант Юрий Перевалов на соревнованиях представил уменьшенную копию сторожевого корабля проекта 11540 Балтийского флота «Ярослав Мудрый».

По итогам соревнований в классе «F2–B» с результатом 187 баллов он завоевал первое место.

На церемонии закрытия чемпионата президент федерации судомодельного спорта России, член всемирной организации судомоделизма и судомодельного спорта «NAVIGA» Владимир Жорник вручил Юрию медаль, диплом и сертификат участника Кубка Европы.

Кроме того, калининградский курсант выполнил норматив мастера спорта России по судомодельному спорту.

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