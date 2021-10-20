20.10.2021 (18:00)

В Воронежской области лётчики истребительного полка ЗВО выполнили учебные задачи по дозаправке топливом в воздухе на авиатренажерах

В Воронежской области на базе аэродрома истребительного авиационного полка лётчики истребителей Су-35С выполнили учебно-боевые задачи по дозаправке топливом в воздухе на комплексных авиатренажёрах.

Во время полётов на тренажёрах лётчики отработали технику взлетов и посадок, маневрирования на заданном курсе, сближение и стыковку с воздушным танкером.

Для упрощения навигации стыковки и управления заправкой, как танкер, так и заправляемый самолёт оборудуются радиотехническими навигационными системами, световой сигнализацией заправки и подсветкой заправочных элементов.

В конце недели на базе аэродрома Бутурлиновка экипажи самолетов Су-35С, Су-30СМ, МиГ-31БМ отработают практические действия по дозаправке топливом в воздухе от самолета–носителя Ил-78.

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