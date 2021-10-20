20.10.2021 (17:45)
В свой профессиональный праздник военные связисты общевойсковой армии ЗВО посетили музей связи в Воронеже
Военнослужащие бригады управления общевойсковой армии Западного военного округа посетили музей связи в городе Воронеже и поздравили коллег с Днём связиста.
В ходе посещения музея военнослужащие ознакомились с военно-полевыми телефонными экспонатами, созданными во времена Великой Отечественной войны на основе опыта эксплуатации в боевых условиях, а также с самыми современными телекоммуникационными технологиями.
Военные связисты смогли пообщаться и больше узнать о людях, внёсших свой вклад в развитие системы военной и гражданской связи, а также поделились своим опытом, полученным в ходе полевых выходов и учений.
Всего музей посетило свыше 100 военнослужащих бригады связи общевойсковой армии ЗВО. Мероприятие проходило со строгим соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил.