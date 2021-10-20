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20.10.2021 (17:45)

В свой профессиональный праздник военные связисты общевойсковой армии ЗВО посетили музей связи в Воронеже

Военнослужащие бригады управления общевойсковой армии Западного военного округа посетили музей связи в городе Воронеже и поздравили коллег с Днём связиста.

В ходе посещения музея военнослужащие ознакомились с военно-полевыми телефонными экспонатами, созданными во времена Великой Отечественной войны на основе опыта эксплуатации в боевых условиях, а также с самыми современными телекоммуникационными технологиями.

Военные связисты смогли пообщаться и больше узнать о людях, внёсших свой вклад в развитие системы военной и гражданской связи, а также поделились своим опытом, полученным в ходе полевых выходов и учений.

Всего музей посетило свыше 100 военнослужащих бригады связи общевойсковой армии ЗВО. Мероприятие проходило со строгим соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Праздники , Войска связи , Музеи
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