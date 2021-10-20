20.10.2021 (17:30)

Связисты Ленинградского объединения ВВС и ПВО встречают свой профессиональный праздник на боевом посту

Специалисты связи соединений и воинских частей Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа, дислоцированных на территории 22-х субъектов России, сегодня отмечают свой профессиональный праздник.

102-ю годовщину со дня образования войск связи телеграфисты, экспедиторы, механики, телефонисты, радиомеханики, дежурные по узлам связи встретили на боевом дежурстве по обеспечению передачи служебной информации и распоряжений в нормативные сроки с требуемым качеством.

Войска связи объединения имеют на вооружении такие современные образцы техники, как системы спутниковой связи Р-441УВ «Ливень», радиорелейные комплексы Р-431С, комплексные аппаратные связи П-537УМ-01, командно-штабные машины Р-149АКШ1, радиопередающие модули АРПС-20 и другие.

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