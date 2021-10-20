Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.10.2021 (17:30)

Связисты Ленинградского объединения ВВС и ПВО встречают свой профессиональный праздник на боевом посту

Специалисты связи соединений и воинских частей Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа, дислоцированных на территории 22-х субъектов России, сегодня отмечают свой профессиональный праздник.

102-ю годовщину со дня образования войск связи телеграфисты, экспедиторы, механики, телефонисты, радиомеханики, дежурные по узлам связи встретили на боевом дежурстве по обеспечению передачи служебной информации и распоряжений в нормативные сроки с требуемым качеством.

Войска связи объединения имеют на вооружении такие современные образцы техники, как системы спутниковой связи Р-441УВ «Ливень», радиорелейные комплексы Р-431С, комплексные аппаратные связи П-537УМ-01, командно-штабные машины Р-149АКШ1, радиопередающие модули АРПС-20 и другие.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Военные повара ЦВО провели мастер-класс по приготовлению нестандартных блюд в Международный день повара
В Нижегородской области танкисты ЗВО уничтожили группу беспилотников условного противника
Командующий Северным флотом поздравил военных связистов с профессиональным праздником
В Калининградской области с начала года военнослужащие приобрели 309 жилых помещений по военной ипотеке

Метки:
ПВО , Западный военный округ , ВВС , Праздники , Войска связи
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false