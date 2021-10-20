20.10.2021 (17:15)

Военные повара ЦВО провели мастер-класс по приготовлению нестандартных блюд в Международный день повара

Военные повара Центрального военного округа провели мастер-класс по приготовлению нестандартных блюд в свой профессиональный праздник- Международный день повара, который празднуется 20 октября.

За короткое время повара в погонах должны приготовить ряд блюд: удмуртские перепечи, бурятские буузы, а также рыбные котлеты - грузинки. На военных базах в Центральной Азии короли военной кухни приготовят: самбуса вараки, мастову, салат «Гиссар» и гошкийде. В праздничном меню также представлены традиционный солдатский солдат «оливье» и холодные закуски.

Важно отметить, что все блюда не входят в ежедневный рацион военнослужащих, но в честь праздника армейские кулинары сделали исключение и угостить офицеров и солдат необычными блюдами. Несмотря на то что, повара приготовили необычные блюда, но набор продовольствия стандартен - все продукты входят в ежедневный рацион питания военнослужащих. Готовили военные повара не только на стационарных кухнях, но и в полевых условиях.

Международный день повара проводится во всех соединениях и воинских частях округа с целью улучшения организации продовольственного обеспечения личного состава, повышения уровня специальной подготовки специалистов продовольственной службы.

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