20.10.2021 (18:15)

На Южном Урале в рамках сдачи контрольной проверки по боевой подготовке за 2021 учебный год экипажи Су-34 и Су-24 отработают дозаправку топливом в воздухе

Летно-тактическое учение с экипажами многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 поколения 4++ и самолетов-разведчиков Су-24МР с дозаправкой топливом в воздухе стартовало в Челябинской области на военном аэродроме Шагол, в рамках сдачи контрольной проверки по боевой подготовке за 2021 учебный год.

В ходе учения летчики двух типов самолетов выполнят заход на исходную позицию и постепенное сближение с конусом-датчиком топливозаправщика Ил-78, как поодиночке, так и в составе пары с расстоянием друг от друга около 20 метров. Кроме того, дозаправка будет осуществляется как в дневное, так и в ночное время, на высоте от двух до шести тысяч метров в сложных метеоусловиях.

Следующим элементом учения станет нанесение бомбового удара по мишеням, имитирующим легкую бронированную технику условного противника.

В трёхдневных учениях задействовано более 10 самолетов и около 200 военнослужащих летного и инженерно-технического состава авиационного полка объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа.

Дозаправка топливом в воздухе считается одним из сложнейших элементов летной подготовки. Она необходима для увеличения радиуса боевого применения авиации без совершения дополнительных посадок на аэродромах.

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