20.10.2021 (17:00)

Военный комиссариат Мордовии направил в войска первую команду новобранцев в ходе осеннего призыва 2021 года

20 октября состоялась первая отправка призывников из Республики Мордовия для прохождения военной службы в ходе осеннего призыва 2021 года. В составе команды около 40 человек.

Каждый новобранец получил повседневную форму одежды, армейский несессер с предметами личной гигиены, а также средства индивидуальной защиты и питание на весь путь следования.

По прибытии на сборный пункт каждый призывник прошел термометрию и сдал тест на COVID-19, весь процесс проходил в индивидуальном порядке без очередей. Все сотрудники призывных комиссий и должностные лица военных комиссариатов, задействованные в мероприятиях призыва, завершили вакцинацию, либо ранее переболели COVID-19 и имеют антитела

Всего в ходе осеннего призыва из Мордовии будет отправлено в войска около 600 новобранцев. По прибытии к местам прохождения военной службы призывники пройдут двухнедельный карантин.

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