20.10.2021 (16:20)

В Москве состоялось заседание совместной Коллегии военных ведомств России и Белоруссии

Сегодня в Москве состоялось заседание совместной Коллегии военных ведомств России и Белоруссии. В нем принял участие Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

На открытии заседания Сергей Шойгу отметил сложность военно-политической обстановки. Наращивается передовое присутствие блока НАТО вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии, совершенствуется его военная инфраструктура, создаются запасы вооружения, военной техники и материальных средств, отрабатываются мероприятия переброски войск.

«Так, в Польшу и прибалтийские государства переброшены бронетанковая бригада сухопутных войск Соединённых Штатов Америки и четыре многонациональные батальонные тактические группы. Сформированы штабы коалиционных дивизий Альянса в Румынии, Польше и Латвии. Увеличиваются ёмкость портовой и аэродромной инфраструктур», - сказал Шойгу.

По его оценке, численность сил первоочередного задействования НАТО возросла практически вдвое – с 25 до 40 тысяч военнослужащих.

«В Румынии и Польше Вашингтон размещает противоракетные комплексы «Иджис Эшор». При этом универсальность их пусковых установок позволяет применять, наряду с противоракетами, крылатые ракеты «Томагавк» и перспективные ударные средства, разрабатываемые Пентагоном», - отметил Министр обороны РФ.

Он подчеркнул важность встречи с белорусскими коллегами в очном формате, несмотря на пандемию, из-за сложной военно-политической обстановки.

«Сегодня мы обсудим актуальные вопросы взаимодействия наших оборонных ведомств. Проведение заседания в очном формате, несмотря на продолжающуюся пандемию, подчеркивает важность наших встреч в условиях сложной военно-политической обстановки», - сказал Сергей Шойгу.

Кроме того, по его словам, американские военные начали активную работу по модернизации тактического ядерного оружия и баз его хранения в европейских странах. При этом, особую озабоченность вызывает привлечение пилотов неядерных государств - членов блока к учениям по отработке вопросов применения тактического ядерного оружия.

Количество полётов разведывательной и тактической авиации Военно-воздушных сил НАТО в российском приграничье по сравнению с прошлым годом возросло почти на треть.

По словам главы российского военного ведомства, сохраняется высокая интенсивность оперативной и боевой подготовки под эгидой НАТО.

«Ежегодно у западной границы Союзного государства проводится более 30 учений, сценарий которых основывается на вооружённом противоборстве с Россией. Всё чаще к ним привлекаются страны, не входящие в Альянс - Грузия, Украина, Швеция и Финляндия. Для проведения манёвров стали активнее использоваться территории стран Балтии, Польши, акватория Балтийского моря», - отметил Министр обороны РФ.

Он заявил, что военные угрозы, политическое и экономическое давление со стороны западных стран вынудили Россию и Белоруссию принять ответные меры, одна из них - новая Военная доктрина Союзного государства.

«Подготовлена новая Военная доктрина Союзного государства, которую планируется утвердить в ближайшее время на очередном заседании Высшего государственного Совета Союзного государства», - сказал Шойгу.

Военные ведомства двух стран, отметил он, перешли на планирование двустороннего военного сотрудничества на основе программы стратегического партнёрства, разработанной на пятилетний период. Расширяются масштабы подготовки войск и органов управления.

«В сентябре, - сказал Министр обороны РФ, – провели совместное стратегическое учение «Запад-2021». Отработаем действия в рамках ОДКБ. В настоящее время в Таджикистане проходит учение с Коллективными силами оперативного реагирования Организации «Взаимодействие-2021». В сентябре белорусские военнослужащие впервые приняли участие в антитеррористическом учении государств - членов ШОС «Мирная миссия - 2021»,

Он подчеркнул, что достигнутый уровень взаимодействия военных ведомств РФ и Белоруссии позволяет «своевременно адаптировать задачи в сфере безопасности к происходящим в мире изменениям и эффективно решать их».

«В условиях возрастающих для Союзного государства угроз, проведение согласованной военной политики, сотрудничество в строительстве и развитии вооружённых сил, повышение уровня слаженности и боевой выучки, а также взаимное использование объектов военной инфраструктуры приобретают для России и Белоруссии особую актуальность, а деятельность совместной коллегии как никогда востребована», - констатировал Шойгу.

Он выразил уверенность, что итоги сегодняшнего заседания будут способствовать совершенствованию оборонного потенциала двух стран и укреплению их военной безопасности.

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