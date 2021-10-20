20.10.2021 (16:45)

В Нижегородской области танкисты ЗВО уничтожили группу беспилотников условного противника

В Нижегородской области военнослужащие отдельной танковой бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа уничтожили группу беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) условного противника.

По замыслу учения, подразделения условного противника перешли к обороне и активно применяют тактику массированного нападения группами малогабаритных БпЛА.

Мишенями являлись радиоуправляемые макеты БпЛА. Постоянно меняющие свое положение воздушные цели стали очень сложной мишенью для любого вида вооружения. Уничтожение группы БпЛА условного противника выполнялось из зенитных танковых пулеметов НСВТ, ручных пулеметов РПК и автоматов Калашникова АК-74М.

Для нарушения работы системы связи условного противника были применены средства комплекса «Борисоглебск-2». Благодаря его работе были выведены из строя каналы управления БПЛА, а также предотвращено обнаружение командных пунктов соединения.

В тактико-специальном учении было задействовано более 250 военнослужащих и 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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