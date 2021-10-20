20.10.2021 (16:30)

Военные полицейские Северного флота организовали выставку для печенгских школьников

В рамках празднования 77-й годовщины Петсамо-Киркенесской наступательной операции, в ходе которой было нанесено поражение гитлеровским войскам в Заполярье и освобождена Северная Норвегия, на базе Печенгского культурно-досугового центра «Платформа» прошла выставка оружия, экипировки и специализированного оснащения военной полиции для учащихся местных образовательных учреждений. Её организовали сотрудники военной комендатуры посёлка городского типа Печенга (там же расположен штаб и управление самого крупного сухопутного соединения ВС РФ в Заполярье – Печенгской отдельной мотострелковой бригады Северного флота).

На выставке были представлены электрошоковые устройства ЭШУ-200 и «Парализатор», палки специальные ПУС-2 и «Таран», наручники различных модификаций, пистолет ограниченного поражения ПБ-4СП, а также защитный комплект «Партнер», предназначенный для защиты при действии в составе подразделений.

Посетители выставки смогли узнать предназначение, тактико-технические характеристики, особенности применения вооружения и специальных средств, а также сфотографироваться в экипировке военных полицейских, которые в декабре отпразднуют 10 лет со дня учреждения Военной полиции в системе Министерства обороны России.

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