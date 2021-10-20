20.10.2021 (16:00)

Командующий Северным флотом поздравил военных связистов с профессиональным праздником

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев поздравил начальника связи флота контр-адмирала Андрея Герасимова и всех его подчинённых по специальности с Днём связиста. Командующий отметил ведущую роль военных связистов в обеспечении боевого управления силами в различных условиях обстановки, во время несения боевой вахты экипажами подводных лодок и надводных кораблей в различных районах Мирового океана и в первую очередь – в высоких широтах Арктики.

«Благодаря круглосуточному кропотливому и самоотверженному труду тысяч связистов Северного флота, воины-североморцы способны успешно координировать свои действия, быстро реагировать на внезапные вводные и решать все поставленные задачи», - отметил адмирал Александр Моисеев.

Командующий Северным флотом пожелал подчинённым крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в бесперебойном обеспечении сил флота всеми видами связи.

Сегодня в системе связи Северного флота служат и работают тысячи высококлассных сотрудников, как военных, так и гражданских служащих. Боевая часть связи – БЧ-4 есть на всех кораблях и подводных лодках. Она является одной из самых технически сложных и требует от личного состава высокого уровня подготовки и квалификации.

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