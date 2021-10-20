20.10.2021 (15:45)

В Калининградской области с начала года военнослужащие приобрели 309 жилых помещений по военной ипотеке

С начала текущего года в Калининградской области участниками накопительно-ипотечной системы (НИС) было заключено 309 сделок на общую сумму 1,2 млрд. рублей, из них 42 – по договорам дольщиков, а 37 военнослужащих приобрели индивидуальные жилые дома.

Средняя площадь квартиры, приобретаемой во вторичном фонде составляет 56,3 квадратных метра, а средняя стоимость одного «квадрата» равняется 73,6 тысячи рублей. В новых домах средняя площадь приобретаемой по ипотеке квартиры составила 61,4 квадратных метра, а средняя цена одного метра 76,3 тысячи рублей. Средняя площадь дома с земельным участком составила 129,1 квадратных метр, медианная стоимость метра в ИЖД составила 34,6 тысячи рублей.

Рядом российских банков проводится рефинансирование ипотечных кредитов военнослужащих-участников НИС, оформленных по программе «Военная ипотека». Минимальные процентные ставки при рефинансировании ранее полученного ипотечного кредита составляют 6,75 % годовых, по программе «Семейная ипотека для военнослужащих» – 4,7 %, по программе «Господдержка 2020» – 5,69 % годовых.

С начала работы программы в регионе военнослужащими приобретено 7221 жилое помещение на общую сумму более 22,65 млрд. рублей.

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