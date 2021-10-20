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20.10.2021 (15:30)

Танкисты общевойсковой армии ЗВО совершили марш на расстояние свыше 1500 километров в Ленинградскую область для сдачи контрольной проверки

Военнослужащие танкового полка общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированного в Белгородской области, совершили марш на расстояние свыше 1,5 тыс. километров для сдачи контрольных занятий на полигоне Кирилловский в Ленинградской области.

В рамках контрольной проверки за летний период обучения танкисты примут участие в тактических учениях, сдадут тактико-огневые упражнения боевых стрельб, пройдут специальный маршрут по пересечённой лесной и болотистой местности, а также выполнят ряд индивидуальных нормативов по инженерной, медицинской, огневой, тактико-специальной и РХБЗ подготовкам.

Военнослужащим предстоит уничтожать цели, имитирующие бронетехнику «противника», бороться с беспилотными летательными аппаратами при помощи станковых пулемётов и под прикрытием артиллерийских батарей прорывать фланги условного врага, применяя различные тактические приёмы.

Всего для сдачи контрольной проверки в Ленинградскую область убыло свыше 700 танкистов общевойсковой армии ЗВО, задействовано около 110 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Праздники , Войска связи , Специальное задание
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