20.10.2021 (15:00)

Повара из Таджикистана и Белоруссии провели мастер-класс по приготовлению блюд в военной школе поваров ЗВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Повара из Таджикистана и Белоруссии провели мастер-класс по приготовлению блюд в военной школе поваров ЗВО

На территории военной школы поваров Западного военного округа повара и пекари из Республики Таджикистан и Республики Беларусь показали мастер-класс по приготовлению блюд национальной кухни в свой профессиональный праздник – День повара.

На полностью обновлённой в этом году материальной базе были организованны мастер-классы по приготовлению блюд шеф-поваром популярного московского ресторана. Также на пяти оборудованных рабочих местах своё умение в приготовлении пищи продемонстрировали повара и пекари военной школы поваров, повара пищевых организаций г. Москвы и специалисты по карвингу (искусству художественной резки по овощам и фруктам).

Повара и пекари приготовили уху, рассольник, плов, зразы из говядины с овощами запеченными, фаршированные овощами кабачки, салат рыбный, морс из лестных ягод, компот, а также выпекли ватрушки и булочки «Московские».

Для гостей праздничного мероприятия была организована выставочная экспозиция, где все желающие смогли ознакомиться с индивидуальными рационами питания, применяемыми в Минобороны России, а также техническими средствами продовольственной службы.

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