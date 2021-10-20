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20.10.2021 (15:00)

Повара из Таджикистана и Белоруссии провели мастер-класс по приготовлению блюд в военной школе поваров ЗВО

Фото Видео

На территории военной школы поваров Западного военного округа повара и пекари из Республики Таджикистан и Республики Беларусь показали мастер-класс по приготовлению блюд национальной кухни в свой профессиональный праздник – День повара.

На полностью обновлённой в этом году материальной базе были организованны мастер-классы по приготовлению блюд шеф-поваром популярного московского ресторана. Также на пяти оборудованных рабочих местах своё умение в приготовлении пищи продемонстрировали повара и пекари военной школы поваров, повара пищевых организаций г. Москвы и специалисты по карвингу (искусству художественной резки по овощам и фруктам).

Повара и пекари приготовили уху, рассольник, плов, зразы из говядины с овощами запеченными, фаршированные овощами кабачки, салат рыбный, морс из лестных ягод, компот, а также выпекли ватрушки и булочки «Московские».

Для гостей праздничного мероприятия была организована выставочная экспозиция, где все желающие смогли ознакомиться с индивидуальными рационами питания, применяемыми в Минобороны России, а также техническими средствами продовольственной службы.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Военное образование , Соревнования
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