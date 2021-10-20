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20.10.2021 (14:45)

Спецучение по организации системы управления провели военные связисты в канун своего профессионального праздника

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Военные связисты общевойскового объединения Центрального военного округа в ходе специального учения, которое прошло в Новосибирской области накануне Дня военного связиста, установили устойчивую радиосвязь по защищенным каналам связи и обеспечили скрытое управление войсками.

В ходе учения военнослужащие совершили марш на технике в назначенный район для обеспечения надежного управления подразделениями по закрытому радиоканалу связи. Для организации радиосвязи военнослужащие выполнили развертывание полевых подвижных пунктов управления, настроили работу коммутационного оборудования, специальной аппаратуры связи и пунктов управления видеоконференцсвязью. Военнослужащие использовали современную специальную технику, такую как станция связи Р-166-05 «Артек» и многоцелевой мобильный комплекс связи П-260 «Редут».

Кроме этого, в ходе учения военнослужащие подразделений связи выполнили практические нормативы по развертыванию аппаратных связи и настройке коммутационного оборудования.

В специальном учении было задействовано более 300 военнослужащих и около 50 единиц специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Праздники , Войска связи
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