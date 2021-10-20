20.10.2021 (14:30)

Военная база в Таджикистане до конца года полностью перевооружится на современные средства связи

Российская военная база в Таджикистане до конца года полностью перевооружится на современные средства связи. Об этом в День военного связиста сообщил начальник управления связи Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Геннадий Тучин.

«К исходу текущего года завершим оснащение подразделений связи российской военной базы в Таджикистане современными образцами специальной техники», - сказал генерал-майор Геннадий Тучин».

Взамен техники более ранних модификаций в соединение поступят командно-штабные машины Р-149МА, радиорелейные станции Р-419ЛМ1, комплексная аппаратная связи П-243 и станция спутниковой связи Р-441ЛМ.

День военного связиста отмечается в России 20 октября. В этот день в 1919 году приказом Реввоенсовета было учреждено Управление связи Рабоче-крестьянской Красной армии — центральный орган по руководству военной связью. С этого документа началось становление и развитие войск связи России.

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