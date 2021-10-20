20.10.2021 (14:15)
Учение с российской вертолетной эскадрильей завершилось в Казахстане
Завершилось летно-тактическое учение с экипажами отдельной вертолетной эскадрильи объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в г. Приозерске Республики Казахстан.
В рамках учения экипажи отработали перебазирование на оперативные аэродромы, расположенные на территории Республики Казахстан. Затем согласно заданию, выполнили десантирование посадочным способом тактического десанта на неподготовленные для выполнения учебно-боевых задач площадки. Кроме того, экипажи вертолетов выполнили маневры по уходу от средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы условного противника, отработав полеты с огибанием рельефа местности.
Всего в учении было задействовано 4 вертолета Ми-8 и около 50 военнослужащих летного и инженерно-технического состава.
Авиационные соединения и полки армии ВВС и ПВО Центрального военного округа дислоцированы в регионах Сибири, Урала и Поволжья, а также на территории Киргизии, Казахстана и Таджикистана. На ее вооружении – самолеты оперативно-тактической авиации, современные модификации транспортно-боевых вертолетов Ми-8, ударных – Ми-24, самолеты транспортной авиации.