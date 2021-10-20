20.10.2021 (14:00)

Российские подразделения ПВО, задействованные в совместном учении «Славянский щит-2021» в Сербии, возвратились в пункты постоянной дислокации

Воздушно-космические силы России завершили перемещение зенитной ракетно-артиллерийской батареи «Панцирь-С» на территорию Российской Федерации из Республики Сербия, где новейшие комплексы ПВО приняли участие в совместном российско-сербском учении по противовоздушной обороне «Славянский щит-2021».

Доставка российских подразделений ПВО с зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С» осуществлена самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.

По прибытии на российскую территорию подразделения ЗРПК «Панцирь-С» ВКС России совершили марш в пункты постоянной дислокации и после проведения технического обслуживания техники приступили к несению боевого дежурства по ПВО в установленных зонах ответственности.

В ходе совместного учения были отработаны вопросы взаимодействия и совместного применения подразделений ПВО Воздушно-космических сил Российской Федерации, а также Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Республики Сербия.

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