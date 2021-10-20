20.10.2021 (13:30)

На Тихоокеанском флоте начался перевод истребительной авиации на зимний режим эксплуатации

На Камчатке начались плановые работы по переводу высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 Тихоокеанского флота (ТОФ) на зимний режим эксплуатации.

Специалисты инженерно-авиационных служб авиационной базы ТОФ на аэродроме Елизово приступили к выполнению полного комплекса сезонного обслуживания в соответствие с установленным графиком работ.

На каждом истребителе-перехватчике проводится замена специальных жидкостей, проверка работоспособности основных систем, узлов и агрегатов, электрических и гидравлических систем, осматриваются двигатели и топливные баки.

При выполнении работ авиационными техниками учитываются особенности эксплуатации самолётов и решаемые ими задачи. После комплексного обслуживанию специальной комиссией на каждом самолёте будет проверено качество выполненных работ.

Перевод вооружения и авиационной техники на зимний режим эксплуатации не влияет на боеготовность истребительной авиации флота. Лётчики несут дежурство по ПВО в штатном режиме.

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