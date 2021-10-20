Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.10.2021 (13:15)

Военные команды из 6 стран приняли участие в конкурсе поваров в Саратовской области

В Саратовской области на базе Вольского военного института материального обеспечения состоялся конкурс поваров среди команд из Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Южной Осетии, Гвинеи-Бисау и России.

Конкурс проводился в рамках празднования Международного дня повара, который отмечается в более 70 странах мира 20 октября. Участники на оценку готовили разные национальные блюда. Среди них пироги, супы, салаты и соки.  Названия блюд от известных «Хинкали», «Осетинский пирог», «Долма», «Лагман» и до гвинейских «Колду Биммакарда» и «Ондю». Каждое блюдо после приготовления было проверено на калорийность с использованием лаборатории «Определения качества продовольствия», а также оценено по органолептическим показателям.

После окончания конкурса в столовой Вольского института был проведен «День национальных кухонь», где курсанты учебного заведения не только смогли ознакомиться с конкурсными блюдами, но и с национальным колоритом. Для этого курсанты иностранного факультета рассказывали про особенности культуры, традиций и обычаев своих стран, пели песни на родных языках.

Завершился праздник проведением викторины между командами тему «Военный повар – опора тыла!» и вручением победителям и призерам конкурса грамот и подарков.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Военный комиссариат Пензенской области отправил первых новобранцев в войска в рамках осеннего призыва 2021 года
Главком Сухопутных войск России прибыл с официальным визитом в Республику Корея
В рамках тактического учения «Защитники дружбы - 2021» российские и египетские десантники провели первое совместное занятие по воздушно-десантной подготовке
Оценочная комиссия CISM ознакомилась с частью объектов проведения соревнований III Всемирных кадетских игр в Санкт-Петербурге

Метки:
Центральный военный округ , Международная деятельность , Конкурсы
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false