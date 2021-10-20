20.10.2021 (13:00)

Госпиталь ЮВО развернул 80 койко-мест для лечения жителей Ростовской области, больных коронавирусной инфекцией

В 1602 военном клиническом госпитале Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Ростове-на-Дону и его филиале в Новочеркасске, оборудовано 80 койко-мест для стационарного лечения тяжелобольных новой коронавирусной инфекцией (НКВИ) COVID-19 из числа гражданских жителей Ростовской области.

Медучреждения ЮВО оборудованы необходимым современным медицинским оборудованием: аппаратами искусственной вентиляции легких, компьютерными томографами, аппаратами экстракорпоральной мембранной оксигенации, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографической и УЗИ аппаратурой.

В настоящий момент на лечении у военных врачей 1602 ОВКГ более 90 гражданских пациентов. По официальной информации от администрации госпиталя абсолютное большинство заболевших граждан ранее не вакцинировались против НКВИ.

«Приходится иметь дело с пациентами, которые переносят заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19 в тяжелой форме, всем им требуется интенсивная терапия на протяжении длительного времени», – отметил начальник госпиталя полковник медицинской службы Валерий Кокоев. «Среди тяжелых больных не было ни одного вакцинированного», – добавил заслуженный военный врач.

Ранее начальник медицинской службы ЮВО полковник медицинской службы Серго Папко отмечал, что «после проведённой вакцинации уровень заболеваемости в войсках снизился более чем на 85 процентов, а течение самой болезни проходит преимущественно в лёгких формах, подобно острой респираторной инфекции».

На сегодняшний день в сравнении с большинством субъектов, на территории которых расположен ЮВО, разница уровня заболеваемости с гражданским населением достигает 95 процентов.

В войсках ЮВО организована плановая ревакцинация ранее привитых военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала воинских частей и учреждений МО РФ. Всего ревакцинировано более 52 тыс. военнослужащих округа.

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